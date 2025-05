La popstar américaine a électrisé Rio de Janeiro samedi soir avec un concert gratuit monumental. Ce grand show marque son grand retour au Brésil après une dizaine d’années.

Selon la mairie, 2,1 millions de personnes ont assisté à cet événement spectaculaire. Ce chiffre record a battu à celui du concert de Madonna l’an dernier au même endroit (1,6 million de spectateurs).

Un show spectaculaire et engagé

Lady Gaga, 39 ans, est montée sur scène avec vingt minutes de retard. Elle est apparue perchée sur la longue traîne rouge d’une robe monumentale. Dès les premières notes de Bloody Mary, ses danseuses ont jailli d’une cage dissimulée dans la robe. Elle a ensuite interprété Abracadabra, extrait de Mayhem, son nouvel album sorti en mars.

Durant le concert, la chanteuse a changé de tenue, dévoilant une robe aux couleurs du Brésil. Elle a aussi tenu à saluer la communauté LGBTQ brésilienne, très présente parmi ses fans. Avant d’entonner Born This Way, elle a remercié chaleureusement ses soutiens les plus fidèles.

Un dispositif de sécurité inédit

Les autorités de Rio Janeiro ont fièrement dévoilé sur X (anciennement Twitter) que ce spectacle avait réuni 2,1 millions de personnes sur la plage de Copacabana. Pour assurer la sécurité de cet événement de grande ampleur, un dispositif impressionnant a été mis en place, comprenant plus de 5 000 agents. Drones, caméras à reconnaissance faciale et surveillance renforcée ont été déployés.

Les « little monsters », surnom donné à ses fans, ont afflué en masse à Rio toute la semaine. La ville, déjà connue pour son carnaval, espère désormais installer un nouveau rendez-vous musical annuel.

Des retombées économiques attendues

Prévu pour marquer le mois de mai, considéré comme une période creuse pour le tourisme, ce show a été pensé comme un levier économique. Les autorités locales comptent tirer plus de 100 millions de dollars de bénéfices. Elles souhaitent pérenniser cette tradition de concerts gratuits en mai afin de stimuler l’économie locale.