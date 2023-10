Ce n’est pas facile d’avoir le même nom que l’assistance vocale d’Apple. Siri Price est bien placée pour le savoir. La jeune femme a même dû prendre une décision radicale…

Les iPhone se déclenchent automatiquement à l’énoncé du prénom de la jeune femme âgée de 26 ans. La mise à jour d’Apple n’a pas arrangé les choses.

Pas facile de s’appeler Siri à cause des iPhone

La situation a même empiré pour la coach sportive. Ses proches n’ont plus besoin de dire « Hey Siri » pour que les téléphones d’Apple sonnent. Quand les gens évoquent seulement « Siri », l’assistant virtuel répond directement à l’appel. Siri Price n’en peut plus, dans son témoignage au Sun, elle évoque sa frustration : « Maintenant, les gens ne peuvent même plus prononcer mon prénom ». Siri Price raconte que depuis, son amoureux ne peut plus évoquer son prénom sans que cela ne fasse retentir son smartphone.

L’Ecossaise fulmine contre le géant américain : « Il y a beaucoup de gens qui s’appellent Siri et leur vie est devenue insupportable à cause de cela », déplore la jeune femme.

Siri Price ne sera plus Siri au travail

L’installation de la nouvelle mise à jour d’Apple, a fait perdre toute patience à Siri Price. Près d’un mois après la sortie de la nouvelle version de « Siri », l’homonyme de la voix la plus célèbre des téléphones a pris des dispositions. Ses collègues de travail se sont concertés avec elle pour trouver une solution. La situation est devenue intenable puisque les portables sonnaient dès qu’on nomme le nom de la coach.

La femme qui réside en Ecosse a finalement découvert une alternative qui pourrait régler son problème au travail. Siri Price est devenue « Siz » pour ne plus causer des désagréments sonores. Si la méthode a fait ses preuves, le fait de devoir changer d’identité touche quand même Siri. Son prénom a une signification particulière.