Annie Knight a tenté un record inédit : avoir des rapports sexuels avec 583 hommes en six heures. Ce challenge n’a pas été sans conséquences !

Connue pour ses publications sur les plateformes pour adulte, l’Australienne a essayé de réaliser un exploit hors du commun.

Un défi hors normes sur OnlyFans

Annie Knight suivie par plus de 200 000 personnes sur Instagram a organisé un événement un peu spécial. Elle souhaitait coucher avec plusieurs centaines d’hommes en un temps limité. Plus de 580 participants ont répondu à l’appel, ce marathon sexuel a duré pendant six heures. Elle a donc eu un rapport sexuel d’environ une minute par homme.

Selon le site LeDémotivateur, pour assurer la logistique, un lieu a été réservé, un horaire défini. Les hommes sélectionnés ont reçu des cagoules roses pour garder leur identité et des préservatifs pour garantir un minimum de sécurité.

Des conséquences physiques importantes

Forte de plus de 200 000 abonnés sur Instagram, l’influenceuse utilise son compte comme "vitrine" pour le contenu qu’elle monétise. Elle y partage aussi ses expériences, bonnes ou mauvaises. Dans une publication récente, la jeune femme a relayé les suites de son défi. Elle a confié qu’à l’issue de cette journée, Annie Knight a dû se rendre à l’hôpital en raison de saignements importants. Diagnostiquée atteinte d’endométriose, la créatrice de contenu aurait souffert de douleurs aiguës et une coupure intime. Elle a déclaré avec ironie sur Instagram : "Être hospitalisée après avoir pris 583 hommes en une journée n’était pas sur ma carte de bingo 2025".

Malgré les complications, elle a assuré à sa communauté qu’elle se remettrait, tout en évoquant la difficulté physique de l’expérience tant pour elle que pour certains hommes. Certains d’entre eux peinaient à maintenir une érection sous la pression du rythme.

Un défi assumé

Malgré le passage par les urgences, Annie Knight affirme ne pas regretter son choix. Elle évoque un sentiment de puissance et de satisfaction après avoir mené à bien ce projet. Elle conclut : "Je me sentais bien. Je me sentais plus forte. Je me sentais heureuse".

En début d’année, une autre influenceuse avait tenté un défi similaire avec cent partenaires, qui s’était soldé par une grossesse. Les défis sexuels extrêmes continuent de faire débat sur les réseaux sociaux, entre fascination, jugement et préoccupations médicales.