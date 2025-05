Robert Francis Prevost est récemment devenu le premier pape américain de l’histoire sous le nom de Léon XIV. D’origine franco-italienne, il intrigue par sa parenté étonnante avec plusieurs figures françaises.

Léon XIV, un pape américain aux origines européennes

Robert Francis Prevost, âgé de 69 ans, a été élu pape le 8 mai 2025, succédant au pape François. Originaire de Chicago, il devient le 267e souverain pontife de l’Église catholique, sous le nom de Léon XIV.

Le 18 mai, sa messe d’inauguration a rassemblé de nombreuses personnalités à Rome. Parmi les invités figuraient la princesse Charlène de Monaco, la reine Letizia d’Espagne et la reine Mathilde de Belgique. Premier pape américain de l’histoire, il incarne une ouverture géographique inédite dans la tradition pontificale.

Un héritage multiculturel et missionnaire

Naturalisé Péruvien, Léon XIV a exercé comme missionnaire au Pérou de 1985 à 1998. Il illustre un parcours international, aux racines européennes, plus précisément de France et d’Italie.

Du côté de sa mère, ses grands-parents, Joseph Martinez et Louise Bacquié, étaient originaires de la Nouvelle-Orléans, tous deux issus de familles françaises, selon Geneanet. Côté paternel, son grand-père, Salvatore Giovanni Riggitano, avait quitté la Sicile pour les États-Unis, adoptant le nom de John Prevost, rapporte Voici. Son arbre généalogique reflète un croisement de cultures entre l’Europe, l’Amérique latine et l’Amérique du Nord, confirmant l’ancrage universel de son profil.

Des liens familiaux avec des figures françaises

Les recherches généalogiques ont permis d’établir des liens étonnants entre Léon XIV et plusieurs personnalités françaises. Le souverain pontife partagerait un ancêtre avec Cyrano de Bergerac, Edmond Rostand, Albert Camus, Nadine Trintignant ou encore Catherine Deneuve. Mais la parenté la plus surprenante est celle qui le rattache à un célèbre footballeur français. En effet, le pape serait un cousin éloigné d’Éric Cantona. L’ancien sportif et le pape auraient un ancêtre commun qui aurait vécu au XVIe siècle, le lien a été établi grâce à un mariage célébré en 1566, selon Parismatch.

> A lire aussi : Léon XIV, premier pape américain : un ’grand honneur’ pour les États-Unis