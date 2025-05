Une Irlandaise transforme la vente de sa propriété en loterie. Un ticket suffit pour remporter un cottage rénové en pleine campagne.

Imelda Collins, propriétaire d’un cottage dans le comté de Sligo en Irlande, a opté pour une approche ludique pour finaliser la vente de sa maison.

Une maison à gagner pour 6 euros

Au lieu de passer par une agence, elle a lancé une tombola pour obtenir une meilleure plus-value que par une vente classique. Chaque billet de tombola est proposé au prix de cinq livres, soit environ six euros. Le détenteur du numéro gagnant obtiendra une propriété de charme située au cœur d’un terrain de plus de 7.000 m², comme l’a rapporté le New York Times ce mardi. Pour promouvoir son bien, un compte Instagram a été créé. Une vidéo tournée par drone présente la maison et son terrain verdoyant. L’intérieur, rénové avec soin, est également mis en avant à travers une série de photos détaillées.

Une opération plus rentable qu’une vente classique

L’idée de cette loterie est venue à Imelda Collins après s’être inspirée d’une compatriote ayant déjà mené une opération similaire. Elle a remis l’organisation de cette tombola à une société britannique spécialisée. L’entreprise, en charge de la plateforme de vente des billets en ligne, percevra une commission sur les recettes.

La propriétaire estime pouvoir écouler 150.000 billets, pour un gain total de 750.000 euros. Ce montant dépasse largement la valeur du bien sur le marché immobilier local.

Une maison complètement rénovée

Le cottage avait été acquis par la propriétaire en 2022 pour 130.000 euros. D’importants travaux ont été effectués depuis : isolation, nouvelle charpente, cuisine moderne, plafonds voûtés et sols refaits. Le coût total de la rénovation atteint 280.000 euros. Avec un investissement global de 410.000 euros, Imelda Collins espère ainsi générer une plus-value significative tout en proposant une vente originale.

