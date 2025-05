Ohan Villeneuve, 24 ans, est retenu à Dubaï pour avoir utilisé les toilettes pour femmes. Plus d’un mois après les faits, il reste bloqué dans le pays, interdit de quitter le territoire.

Un malaise qui vire au cauchemar judiciaire

Le 19 avril, Ohan Villeneuve, un Français de 24 ans, originaire de Metz, a été victime d’un malaise intestinal dans une rue de Dubaï, où il est en vacances. Les toilettes pour hommes n’ont pas été accessibles, il s’est réfugié en urgence dans les toilettes pour femmes, relatent Le Parisien et Ouest France.

Alors qu’il s’est rhabillé, son téléphone est tombé accidentellement au sol. Dans la cabine voisine, une femme a aperçu l’appareil, a pensé être filmée et prend peur. Ohan Villeneuve a aussitôt informé sa famille de l’incident. Craignant une mauvaise interprétation, les proches ont décidé de prévenir les agents de sécurité dès le lendemain. Ces derniers ont pris en photo son passeport, sans engager de procédure à ce stade.

Interpellation inattendue à l’aéroport

Le 21 avril, au moment de son retour prévu en France, Ohan Villeneuve a été arrêté à l’aéroport de Dubaï. Le système de contrôle biométrique a refusé l’ouverture des portes. Il a appris qu’une plainte a été déposée contre lui pour voyeurisme. Il a été menotté, son passeport et ses effets personnels ont été saisis, à l’exception de ses traitements médicaux pour l’asthme et ses troubles digestifs.

Après deux jours de garde à vue, il a été finalement libéré, car la femme a retiré sa plainte. Malgré cela, le jeune homme reste bloqué sur le territoire émirati. L’interdiction de quitter le pays est toujours en vigueur, plus d’un mois après les faits.

Une attente éprouvante pour ses proches

Face à cette situation, la famille a sollicité l’aide du consulat et du gouvernement français. L’Élysée a transmis le dossier au ministère des Affaires étrangères. Le consulat général de France à Dubaï a conseillé à ses proches d’engager un avocat local et de "faire preuve de patience". Pourtant, les dépenses s’accumulent avec les honoraires, l’hébergement ainsi que les transports.

Denis Balbir, journaliste sportif à la retraite et beau-père d’Ohan Villeneuve, a décidé de médiatiser l’affaire. Il a dénoncé une "lenteur administrative et une situation financière et psychologique difficile". Toutefois, "l’état d’esprit s’améliore grâce à un contact sur place et un avocat engagé", a-t-il précisé. Le sort du jeune Français dépend désormais d’une décision du procureur local.

