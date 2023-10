Deux amis ont entrepris un défi audacieux : la rénovation de trois maisons totalement délaissées dans un village reculé d’Auvergne. Ils partagent leur aventure avec leur impressionnante base de deux millions d’abonnés sur TikTok.

Dans un état calamiteux

Malgré leur manque d’expérience en bricolage, deux amis, Pierre et Philippe, ont entrepris l’ambitieux projet d’acheter et rénover trois maisons en ruine dans un village d’Auvergne pour 54 000 euros. Ils partagent cette aventure quotidienne avec près de deux millions d’abonnés sur TikTok. Cette tâche, débutée en 2021, implique une rénovation totale à partir de zéro. "Les maisons étaient dans un état calamiteux. Pas de toilettes, pas de douche, elles n’étaient plus entretenues depuis plusieurs dizaines d’années", relate Pierre à RTL.

Jusqu’en 2030

Pendant les deux dernières années, ces amis ont consacré chaque moment de leur temps libre à la rénovation de leur maison principale. Le coût des travaux s’élève déjà à 60 000 euros, principalement financés grâce à leurs économies personnelles et à quelques partenariats conclus avec des marques de bricolage. Bien que le projet s’étale jusqu’en 2030, ils prévoient de terminer leur première maison d’ici l’été (en France) prochain. Ils ont déjà emménagé dans la maison, même si les travaux ne sont pas encore achevés. "On vivait au début dans des conditions spartiates. Comme dit ma grand-mère, ’on vit comme il y a 60 ans’", raconte l’un d’eux. "On reçoit beaucoup de messages d’encouragement, on a des abonnés bienveillants", assure Pierre.

Que vont-ils en faire ?

Les deux amis envisagent de convertir leur deuxième maison en un gîte pour accueillir des abonnés qui souhaitent se joindre aux travaux. Quant à la troisième bâtisse, ils la conçoivent comme une maison de rêve, avec des projets tels qu’un jacuzzi et un grand salon équipé d’un billard, selon leurs aspirations.

