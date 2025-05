Aux abords de Biot, dans les Alpes-Maritimes, une élévation inhabituelle du sol a attiré l’attention des chercheurs, menant à la mise au jour d’un tronc fossilisé datant de plusieurs millions d’années.

Silicifié au fil du temps

À proximité de Biot, dans les Alpes-Maritimes, une légère élévation du terrain a orienté des géologues bénévoles vers une découverte inattendue : un tronc fossile ancien, relate Le Figaro. Ce relief, accentué par l’érosion, avait été observé depuis plusieurs années par l’association Géo Sites Alpes-Azur. Inquiets d’un éventuel vol, ses membres ont procédé début mai à l’extraction du spécimen. L’arbre, silicifié au fil du temps, ne conserve aucune trace de matière organique. Il aurait été figé par des dépôts volcaniques lors d’une éruption violente.

> A lire aussi : États-Unis : découverte d’un ptérosaure, premier vertébré capable de voler

Au musée de Biot

Contrairement aux prévisions, les chercheurs ont mis au jour une souche verticale aplatie. Il a fallu deux jours et une dizaine de volontaires pour extraire trois segments, mesurant entre 70 centimètres et 1,50 mètre. Le fossile a été transporté avec précaution au musée de Biot. Daté de l’Oligocène inférieur, il aurait environ 28 millions d’années. Des études sont en cours pour identifier l’espèce et reconstituer le climat de l’époque. Cette trouvaille rappelle que le sous-sol azuréen conserve encore les traces d’un lointain passé géologique à explorer.

> Toute l’actualité en France sur LINFO.re