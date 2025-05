L’écran de votre téléphone est rayé et cela vous dérange ? Pas de panique ! Il existe des solutions simples pour atténuer ou faire disparaître ces marques disgracieuses, tant qu’elles sont superficielles.

Le dentifrice : une méthode classique et efficace

Utiliser du dentifrice est une astuce bien connue pour éliminer les petites rayures sur différentes surfaces. Pour votre écran de téléphone, privilégiez un dentifrice en pâte blanche sans grains ni colorants. Appliquez-en une petite quantité sur un coton ou un coton-tige, puis frottez doucement la zone rayée avec des mouvements circulaires. Prenez votre temps, car les résultats peuvent nécessiter plusieurs minutes. Une fois terminé, nettoyez l’écran avec un chiffon légèrement humide pour enlever les résidus. Cette méthode est simple, économique et souvent très satisfaisante pour des rayures légères.

Le bicarbonate de soude : un allié polyvalent

Le bicarbonate de soude est un incontournable des astuces de nettoyage, et il peut également être utilisé pour traiter les rayures sur l’écran de votre smartphone. Mélangez deux volumes de bicarbonate avec un volume d’eau pour former une pâte. À l’aide d’un chiffon doux, appliquez cette pâte sur les rayures en effectuant des mouvements circulaires sans appuyer trop fort. Cette technique permet de lisser les imperfections sans endommager davantage l’écran. En cas d’absence de bicarbonate, des alternatives comme le talc ou la cendre de cigarette peuvent être utilisées pour des résultats similaires.

Des solutions surprenantes mais efficaces

Certaines astuces moins connues peuvent également faire des merveilles. Par exemple, une goutte d’huile végétale appliquée sur une rayure superficielle peut suffire à la rendre presque invisible. Laissez l’huile agir quelques minutes avant de lustrer doucement l’écran avec un chiffon sec. De plus, des produits spécifiques conçus pour effacer les rayures sur les carrosseries de voiture ou les phares peuvent être utilisés sur l’écran de votre téléphone. Enfin, pour les plus curieux, la pierre d’alun combinée à un blanc d’œuf chauffé offre une solution originale et efficace pour traiter les rayures légères.

