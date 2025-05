Après plus de deux décennies à connecter le monde, Skype tire définitivement sa révérence ce lundi 5 mai 2025. Une page se tourne pour ce service qui a marqué toute une génération.

Une technologie pionnière rattrapée par le temps

Skype a vu le jour en Estonie en 2003, et a bouleversé notre manière de communiquer. Simple et gratuit, ce logiciel connectait les familles, les amis et les collègues. C’était l’outil des cours en ligne, des premiers appels amoureux, ou encore des parties de jeux vidéo. Mais face à l’évolution fulgurante des usages numériques, il est resté figé.

Le déclin face à la montée de Teams et des concurrents

Avec l’émergence de plateformes comme WhatsApp, Discord ou Zoom, Skype a perdu son éclat. Et Microsoft l’a laissé sur le banc de touche en lançant Teams, plus moderne et orienté pro. Son interface est devenue moins intuitive, et l’application a souffert d’un manque d’innovation.

La plateforme cesse définitivement de fonctionner

Ce lundi 5 mai, Microsoft ferme définitivement Skype, et invite ses utilisateurs à migrer vers Teams. Cette transition marque la fin d’un logiciel qui, malgré ses débuts révolutionnaires, n’a pas su s’adapter à un marché en constante évolution.