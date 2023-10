Cette étape permettra à Neuralink d’évaluer la possibilité pour les participants de contrôler un ordinateur par la pensée grâce à leur implant cérébral N1 en relation avec le robot chirurgical R1.

Une étude baptisée ’PRIME’

Neuralink, la société cofondée par Elon Musk, a obtenu l’autorisation de la FDA (Food and Drug Administration) pour lancer son premier essai clinique humain. L’annonce de recrutement pour cette étude baptisé PRIME, a été diffusée après l’approbation de la FDA en mai 2023. Cette étude vise à "placer chirurgicalement les fils ultra-fins et flexibles de l’implant N1 dans une région du cerveau qui contrôle l’intention de mouvement", à l’aide du robot R1. Les volontaires recherchés sont des personnes atteintes de tétraplégie due à une blessure vertébrale ou à la sclérose latérale amyotrophique (SLA), âgées d’au moins 22 ans et accompagnées par un "soignant constant et fiable."

Une étude prévue pour six ans

Ce projet, qui s’étale sur six ans, offre aux participants la possibilité de tester cet implant "esthétiquement invisible" pendant 18 mois après l’opération chirurgicale. L’implant est conçu pour enregistrer et transmettre sans fil les signaux cérébraux à une application qui les traduit en intentions de mouvement. Son objectif est de permettre aux utilisateurs de "contrôler un curseur ou un clavier d’ordinateur en utilisant uniquement leurs pensées." Selon les informations rapportées par le site 20minutes.fr, l’étude vise à évaluer la sécurité et l’efficacité de l’implant N1, du robot R1 et de l’application associée.

