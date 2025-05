Selon une étude, la majorité des parents européens veulent un accord parental avant qu’un mineur de moins de 16 ans installe une application. Instagram soutient cette mesure.

Un large soutien parental en Europe

Le groupe Meta, maison mère de Facebook et Instagram, a mené une enquête auprès de plus de 3 000 parents dans huit pays européens. Les résultats ont révélé que 75 % d’entre eux soutiennent l’idée d’une législation obligeant l’obtention d’une autorisation parentale pour les moins de 16 ans avant le téléchargement d’une application mobile.

Comme le rapporte 20 Minutes, ce pourcentage a grimpé à 81 % en France, montrant une sensibilité particulière à cette question. En prenant compte de ces chiffres, Instagram a appelé à l’adoption d’une réglementation européenne qui imposerait un contrôle de l’âge et l’approbation parentale sur les plateformes de téléchargement d’applications, comme l’App Store.

Un rôle plus actif pour protéger les adolescents

Sur son site, Instagram a souligné que les parents peuvent jouer un rôle plus actif dans la protection de leurs adolescents dans l’univers numérique. "Les applications peuvent faire vivre des expériences adaptées à leur âge", a renchéri le réseau social. A noter qu’un adolescent utilise environ 44 applications par semaine, en moyenne.

Selon la plateforme, l’instauration d’une vérification unique de l’âge simplifierait la tâche des parents. Une seule confirmation suffirait au lieu d’avoir à répéter la procédure pour chaque application installée.

Avec 2 milliards d’utilisateurs mensuels, Instagram espère que cette initiative contribuera à un usage plus sécurisé et encadré des outils numériques chez les mineurs.

