Les sols en bois perdent leur éclat et peuvent présenter des défauts comme des rayures. Heureusement, il existe des solutions simples pour raviver un parquet en bois, même sans recourir à un ponçage professionnel.

Atténuer les rayures et les taches

Les rayures superficielles peuvent être atténuées avec un mélange de vinaigre blanc et d’huile d’olive. Appliquez-le à l’aide d’un chiffon pour réduire l’apparence des marques. Pour les taches de décoloration, le thé noir est une solution naturelle. Imbibez un chiffon avec l’infusion et appliquez-la sur les zones concernées. Ces techniques, simples et non toxiques, permettent de traiter les défauts légers sans altérer la finition du bois.

Réparer les bosses et réduire les grincements

Un objet qui tombe sur un sol en bois peut laisser des traces. Pour les atténuer, placez-y un linge humide dessus, puis activez dessus la fonction vapeur d’un fer à repasser. Si le parquet grince, saupoudrez du talc entre les lames et étalez-le à l’aide d’un pinceau. Cela réduit considérablement les craquements désagréables. Si les fissures sont plus importantes, colmatez-les avec un mélange de pâte à bois, de durcisseur et de résine.

Entretenir pour prévenir l’usure

Pour prolonger la vie de votre parquet en bois, nettoyez-le régulièrement avec un produit doux ou une solution à base d’eau et de savon noir. Évitez les excès d’eau, qui risquent de provoquer des gonflements, et bannissez les produits abrasifs. Complétez l’entretien par l’application annuelle d’une cire ou d’un vitrificateur adapté.

Sources : Astuces de Grand-Mère, Ponceurs Normands