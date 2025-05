Le bicarbonate de soude est un incontournable du ménage. Que ce soit pour nettoyer, désodoriser ou entretenir votre maison, il est un allié efficace et économique. Voici cinq façons simples de l’utiliser au quotidien.

Nettoyer les surfaces tenaces

Pour éliminer les salissures tenaces, mélangez du bicarbonate avec un peu d’eau pour obtenir une pâte. Appliquez-la sur la zone à nettoyer, laissez agir quelques minutes, puis frottez avec une éponge. Rincez à l’eau claire. Cette méthode fonctionne très bien sur les plaques de cuisson, les éviers et les casseroles brûlées. Grâce à son action abrasive douce, le bicarbonate élimine la graisse et les résidus sans abîmer les surfaces.

Entretenir les canalisations

Pour nettoyer les canalisations et neutraliser les mauvaises odeurs, versez une tasse de bicarbonate dans l’évier, suivie d’une tasse de vinaigre blanc. Laissez agir 5 à 10 minutes, puis rincez à l’eau chaude. Ce traitement permet de dissoudre les résidus et de prévenir les obstructions. Répétez ce processus une fois par mois pour garantir un système impeccable.

Désodoriser le réfrigérateur

Placez une coupelle de bicarbonate dans le réfrigérateur pour absorber les mauvaises odeurs et garder une bonne fraîcheur. Il neutralise les odeurs sans les masquer. Pour une efficacité optimale, pensez à remplacer le bicarbonate toutes les quatre semaines.

Blanchir le linge

Ajoutez une demi-tasse de bicarbonate à votre lessive habituelle pour raviver la blancheur de vos vêtements. Il adoucit les tissus et élimine les odeurs persistantes, laissant ainsi votre linge plus frais et agréable au toucher. En plus, il préserve l’éclat de vos textiles, même après plusieurs lavages.

Faire briller les joints de la salle de bain

Pour des joints impeccables, préparez une pâte de bicarbonate et d’eau. Appliquez-la directement sur les zones à nettoyer. Laissez poser pendant 15 minutes, puis frottez avec une vieille brosse à dents. Rincez et admirez le résultat !