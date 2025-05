Netflix a dévoilé un teaser de la troisième et dernière saison de ’Squid Game’, attendue pour le 27 juin. Il annonce une fin intense et pleine de suspense. Attention, spoilers.

Gi-hun est de retour…

’Squid Game’ continue d’imposer son empreinte dans l’univers des séries. Avec plus de 265 millions de vues pour la première saison et 192 millions pour la deuxième, elle s’impose comme la production non anglophone la plus visionnée sur Netflix. Trois ans après sa victoire, le joueur 456, incarné par Lee Jung-jae, revient dans une ultime saison qui s’annonce décisive. Animé par la volonté de démanteler le jeu, Gi-hun fait le choix risqué d’y retourner. La saison 3, composée de six épisodes, sortira le 27 juin. Un teaser récemment publié dévoile des images intrigantes, avec le retour des joueurs et de nouveaux défis. Gi-hun semble relancer la partie après sa tentative de soulèvement avortée. Le Maître du jeu reste dans l’ombre, Une scène marquante, entendue à la fin du teaser, laisse planer le doute sur l’accouchement possible de Kim Jun-hee, une participante enceinte.

"La plus cruelle des réalités peut-elle laisser place à l’humanité ?"

Entre nouvelles règles et visages familiers, cette dernière saison promet suspense et tension jusqu’au bout. Reste à savoir si Gi-hun réussira à briser le cycle, ou si le jeu l’engloutira définitivement. Comme le note Allocine, Netflix a d’ailleurs sorti un synopsis officiel de cette ultime saison de ’Squid Game’ : "Gi-hun, anéanti par la perte de son meilleur ami et plongé dans un profond désespoir par le maître du jeu, qui avait dissimulé sa véritable identité pour infiltrer le jeu. (…) Cette conclusion tant attendue est écrite et réalisée par Hwang Dong-hyuk, qui promet une fin remarquable à cette histoire épique. La plus cruelle des réalités peut-elle laisser place à l’humanité ?".

