Le NSIDC a annoncé lundi 25 septembre que la banquise de l’Antarctique (Pôle Sud) a atteint un record de fonte. Sa surface n’a jamais été aussi petite, selon l’observatoire américain de référence.

Plus de 1 million de km2

Selon L’Express, la banquise de l’Antarctique fond en été et se reconstitue en hiver. Lundi, l’observatoire américain de référence a annoncé que sa surface n’a jamais été aussi petite. En effet, le 10 septembre, elle a atteint une étendue maximale annuelle de 16,96 millions de km2, a noté le NSIDC (National snow and ice data center). Dans les relevés de 1979 à 2023, il s’agit du "plus bas maximum pour la banquise. L’étendue maximum atteinte cette année est de 1,03 million de km2 inférieure au précédent record".

Record de diminution pulvérisé

Dans les détails, le centre a indiqué qu’en février, un record de fonte de la banquise de l’Antarctique a été constaté en plein été austral. Elle s’est reformée par la suite à un rythme inhabituellement lent, malgré l’arrivée de l’hiver. Ainsi, sa surface a atteint son étendue la plus basse pour l’année, avec 4,23 millions de km2 alors que pendant plusieurs décennies, la banquise était restée stable.

Depuis août 2016, une tendance à la baisse durant quasiment tous les mois de l’année a été observée, d’après toujours le NSIDC. "Le record de diminution de la banquise est pulvérisé", a déclaré Walt Meier, spécialiste de la glace de mer du centre.

