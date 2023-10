Prime Video a révélé la bande-annonce de ’LOL : Qui crie, sort !’, une édition spéciale Halloween de la série populaire. Philippe Lacheau continuera d’animer le programme, sachant que les trois premiers épisodes sont prévus pour le 26 octobre et les deux derniers pour le 2 novembre.

Pour cette édition spéciale Halloween de ’LOL : Qui crie, sort !’, les participants doivent faire face à un double défi : sortir en cas de rire et également en cas de cri, comme le note Europe 1. Hakim Jemili, Audrey Fleurot, Fadily Camara, Bérengère Krief, Ahmed Sylla, Kyan Khojandi, Camille Lellouche et Gérard Darmon composent la distribution de cette édition spéciale. Heureusement, ils ont déjà participé à ’LOL : Qui rit, sort !’ auparavant, ce qui les prépare encore mieux à cette nouvelle aventure, indique un communiqué de Prime Video.

"Les participants devront garder leur calme… et leur sérieux le plus longtemps possible, tout en essayant de faire tomber leurs adversaires avec leurs meilleures blagues, punchlines, pranks, imitations, parodies, pièges et improvisations", fait aussi savoir la plateforme. Comme à l’accoutumée, la star qui gagnera remportera 150 000 €. Une somme qu’elle versera à une association.

