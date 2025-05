Lancé en 2014 pour sensibiliser à la maladie de Charcot, le célèbre défi glacé refait surface. Cette fois, les influenceurs l’adoptent pour mettre en lumière les enjeux de la santé mentale.

Une initiative virale ressuscitée

En 2014, le monde entier découvrait le Ice Bucket Challenge, défi devenu viral sur Internet. Son objectif était de faire connaître la maladie de Charcot en invitant chacun à se verser un seau d’eau glacée sur la tête. À l’époque, la mobilisation avait permis de récolter plus de 100 millions de dollars, finançant d’importants progrès scientifiques. Onze ans plus tard, le challenge est relancé sur TikTok, mais avec une cause différente, rapporte CNews.

Des figures publiques engagées

Personnalités politiques, sportifs ou chanteurs, ils avaient tous joué le jeu. Barack Obama, Johnny Hallyday ou encore Daniel Ricciardo ont contribué à populariser ce challenge. Son principe reposait sur une chaîne de participation. Après avoir relevé le défi, chaque personne en désignait trois autres pour continuer l’élan solidaire.

Une nouvelle cause sur TikTok

Désormais, le Ice Bucket Challenge met en lumière la santé mentale. À l’origine de ce renouveau, le mouvement #SpeakYourMind inspire de nombreux créateurs de contenu. L’influenceur français Léonard Mazzara a relancé la tendance, incitant ses pairs à sensibiliser leurs abonnés. Si aucune collecte n’est prévue, chacun en profite pour transmettre un message de prévention sur l’importance du bien-être psychologique.

