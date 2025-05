Ce samedi 17 mai, la 69e édition de l’Eurovision s’est clôturée à Bâle. L’Autriche a décroché la première place. Louane, représentant la France, s’est hissée à la septième position. Retour sur les temps forts du concours.

JJ offre la victoire à l’Autriche

Le chanteur autrichien JJ a remporté l’édition 2025 du concours de l’Eurovision avec Wasted Love, un morceau qui mêle électro et opéra. Sa prestation a conquis le public et les jurés. Sur scène, il a remercié les Européens : "Merci d’avoir fait en sorte que mes rêves deviennent réalité, merci l’Europe ! L’amour est la force la plus puissante du monde."

Louane touche mais ne s’impose pas

Placée 24e dans l’ordre de passage, Louane a interprété Maman, un hommage poignant à sa mère. Malgré une performance saluée, elle n’a pas décroché le trophée. Elle termine septième avec 230 points. Pour Stéphane Bern, le résultat a été un choc, qu’il a résumé par l’expression "douche froide." Laurence Boccolini a rappelé l’importance du fair-play à l’Eurovision.

Israël hué, mais applaudi à la fin

Lors des répétitions, la candidate israélienne Yuval Raphael avait été sifflée. Le soir du concours, elle a reçu des applaudissements, malgré quelques huées au début de New Day Will Rise. À l’extérieur, des manifestants pro-palestiniens brandissaient des drapeaux et une bannière "United for Palestine."

L’Estonie divise avec une performance décalée

Tommy Cash, représentant l’Estonie, a livré un show délirant avec Espresso Macchiato. Costumes extravagants, mise en scène loufoque : sa prestation a fait le buzz. Sur X, les internautes ont réagi entre rires et incompréhension. Certains ont vu dans cette chanson une satire mal perçue par le public italien.

Pas de surprise canadienne

Des rumeurs annonçaient la présence de Céline Dion, victorieuse en 1988 pour la Suisse. Finalement, la star n’est pas apparue à Bâle. Elle a tout de même adressé un message vidéo pour dire à quel point ce concours a compté dans le lancement de sa carrière.

Source : Tvmag.lefigaro.fr