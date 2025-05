Seul, vêtu d’un costume, l’acteur de 62 ans posait face à une immense affiche de "Mission : Impossible – The Final Reckoning". Cette action, relayée sur les réseaux sociaux, a généré un vif engouement. La star américaine montre une nouvelle fois son goût pour les mises en scène audacieuses.

Tom Cruise est connu pour ses actions promotionnelles audacieuses. Quelques jours auparavant, le lundi 5 mai, sa doublure française, Jean Philippe Puymartin, avait prêté sa voix à la SNCF. Le jingle habituel avait été remplacé par des notes de la bande originale de "Mission Impossible", avec un message digne d’Ethan Hunt diffusé dans les gares. L’annoncée imitait le ton du film et reprenait le célèbre jingle. Lors de la cérémonie de clôture des JO de Paris 2024, la grande figure de Top Gun avait réalisé un saut spectaculaire depuis le toit du Stade de France pour reprendre le drapeau olympique.

"Mission : Impossible – The Final Reckoning" sera projeté hors compétition au Festival de Cannes, le mercredi 15 mai. Le film sortira en avant-première dans les salles françaises le 21 mai, puis aux États-Unis le 23 mai. Ce huitième opus met en scène Ethan Hunt face à "L’Entité", une intelligence artificielle menaçante. Le long-métrage, produit avec un budget de 400 millions de dollars, promet des scènes spectaculaires, notamment des cascades exécutées par Tom Cruise lui-même.

Tom Cruise standing on top of the BFI IMAX theater. pic.twitter.com/yuMThms8tD

