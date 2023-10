Le deuxième film de Thomas Cailley a fait sensation auprès du public et a été acclamé par les critiques. Le succès était tel que tous les pays l’ont acheté en l’espace d’une nuit.

"Le Règne Animal" : le défi d’un père

"Le Règne Animal" nous plonge dans une France chaotique où la frontière entre l’Humanité et la Nature n’existe plus. Victimes d’une étrange vague de mutation, les humains se transforment peu à peu en animaux. Avec son fils Émile (Paul Kircher) de 16 ans, François (Romain Duris) fait tout pour sauver sa femme qui a été touchée par ce phénomène. Le duo de choc ne peut compter que sur lui-même pour mener à bien cette quête bouleversante et non sans danger.

"Le Règne Animal", un chef-d’œuvre d’un tout nouveau genre

Neuf ans après la sortie de son premier film "Les Combattants", Thomas Cailley nous présente un chef-d’œuvre d’un tout nouveau genre. Avec un début très réaliste, "Le Règne Animal" nous plonge progressivement dans le fantastique. Le ton est donné dès les premières minutes du film et nous tient en haleine tout au long de sa durée. Côté technique, Thomas Cailley et son équipe n’y sont pas allés de main morte. L’histoire est bien ficelée, les effets spéciaux sont réalistes, les mutants sont crédibles et le jeu d’acteur est magistral. Les critiques sont emballées. Xavier Leherpeur, journaliste et critique de cinéma français chez L’Obs a même déclaré que "Le Règne Animal" sera dans le top 3 des meilleurs films de l’année.