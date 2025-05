Elle a critiqué le féminisme

Brigitte Bardot a accordé sa première interview télévisée depuis 11 ans au micro de BFMTV, lundi 12 mai. L’actrice de 90 ans a critiqué le féminisme et a accordé son soutien aux acteurs Nicolas Bedos et Gérard Depardieu, mis en cause dans des affaires d’agressions sexuelles. "Le féminisme, ce n’est pas mon truc. Moi, j’aime bien les hommes", a-t-elle précisé lors de son entretien, rapporte Le Figaro.

Appel à plus de clémence pour les acteurs

Depuis sa maison à Saint-Tropez, Brigitte Bardot a également déploré le sort réservé aux personnalités accusées d’agressions sexuelles. Selon elle, "ceux qui ont du talent et qui mettent la main aux fesses d’une fille sont rejetés dans le cul-de-basse-fosse". Elle a ajouté qu’"on pourrait au moins les laisser continuer à vivre". En réponse à l’argument selon lequel la justice doit faire son travail, elle a affirmé que les suspects ne vont plus trouver beaucoup de travail après leurs accusations.

Accusés d’agressions sexuelles

Ce n’est pas la première fois que Brigitte Bardot prend position contre le mouvement féministe. En 2018, après l’affaire Weinstein, elle a déjà qualifié la vague de dénonciations de harcèlement par des actrices de "hypocrite, ridicule, sans intérêt".

Pour rappel, Nicolas Bedos a été condamné en 2023 à un an de prison pour des agressions sexuelles.

Quant à Gérard Depardieu, il attend le verdict de son jugement le 13 mai prochain. Fin mars, le parquet avait requis 18 mois de prison avec sursis contre l’acteur de 71 ans qui a été accusé d’agressions sexuelles par une vingtaine de femmes.

