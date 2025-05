Gérard Depardieu déclaré coupable

Mardi 13 mai, le tribunal judiciaire de Paris a rendu son verdict dans l’affaire des agressions sexuelles dénoncées lors du tournage du film Les Volets Verts en 2021.

Comme le rapporte BFMTV, Gérard Depardieu, absent à l’audience, a été déclaré coupable d’agressions sexuelles sur Amélie et Sarah (prénom d’emprunt). Il a été condamné à 18 mois de prison avec sursis. En outre, le tribunal a ordonné son inscription au fichier des auteurs d’infractions sexuelles. Avant de rendre sa décision, la justice a pris en compte l’âge de l’acteur, 76 ans, son état de santé dégradé et sa contestation des faits.

Le parquet a demandé une peine de prison et une amende

Lors du procès en mars dernier, le parquet a demandé une peine de 18 mois de prison avec sursis probatoire de trois ans et une amende de 20 000 euros à l’encontre de l’acteur. Cette demande était basée sur l’intentionnalité des agressions dénoncées par les deux plaignantes.

Gérard Depardieu a toujours nié les accusations. "Je ne vois pas pourquoi je ferais ça, je ne suis pas un frotteur dans le métro", a-t-il lancé à la barre. Il a cependant admis avoir touché Amélie pour "lui passer un savon" et s’agripper à elle pour ne pas tomber. Durant l’enquête, le comédien n’a jamais reconnu ce geste et a également affirmé ne pas comprendre ce qu’est une agression sexuelle.

"Je suis très satisfaite de cette décision"

Amélie, 54 ans, a réagi après l’annonce du jugement, selon Le Parisien. "Je suis très émue et très satisfaite de cette décision, c’est une victoire pour moi, un pas en avant, et j’ai l’impression que justice a été rendue", a-t-elle déclaré à la sortie de l’audience.

Me Carine Durrieu-Diebolt, avocate des plaignantes, a de son côté souligné qu’il s’agissait d’une belle décision, un signe de reconnaissance pour "les victimes aujourd’hui, pour les victimes de Depardieu". "C’est la victoire de deux femmes mais c’est la victoire de toutes les femmes, derrière ce procès", a-t-elle ajouté.

