Citroën marquera le 75e anniversaire de son emblématique 2CV par une exposition majeure au Conservatoire de la marque à Aulnay-sous-Bois. L’événement mettra en lumière 75 modèles emblématiques de la 2CV, agrémentés de quelques surprises spéciales.

"…pouvoir passer dans les plus mauvais chemins et …"

En 1948, le 7 octobre, Citroën avait présenté sa première voiture d’après-guerre, la 2CV, lors du Salon de Paris. Son nom reflétait son faible coût fiscal, soulignant son caractère abordable et économique à l’usage. La 2CV trouvait ses racines dans le prototype TPV des années 30. Sa silhouette n’a pas fait l’unanimité en termes de design à l’époque, mais elle a conquis les derniers sceptiques dès qu’ils se sont installés à son volant, comme le note le site spécialisé autoplus.fr.

Selon le média source, il est écrit dans le cahier des charges de la 2CV que ce bolide devait "pouvoir passer dans les plus mauvais chemins et […] avoir un confort irréprochable pour que les paniers d’œufs transportés à l’arrière restent intacts". C’est ce qui justifie une autre caractéristique marquante : son système d’amortissement révolutionnaire ! Elle a introduit des suspensions à batteurs novatrices, qui ont ensuite été combinées à des amortisseurs horizontaux. Grâce à cette configuration, la 2CV pouvait être secouée dans tous les sens, mais offrait un confort de première classe sur tous types de routes.

Rendez-vous le 7 octobre prochain

Avec son charme et son ingéniosité, la 2CV a été produite à plus de 5 millions d’exemplaires jusqu’en 1990. Elle a également été déclinée en version fourgonnette à partir de 1951, et a servi de base au développement de la Dyane en 1967 et de la Méhari en 1968. Il y a eu de nombreuses séries spéciales, dont la Sahara avec transmission 4X4, la Charleston, la Cocorico, la Spot, et la France 3, entre autres.

Citroën prévoit une rétrospective pour le 7 octobre, date anniversaire de la présentation de la 2CV, qui aura lieu au Conservatoire d’Aulnay-sous-Bois. L’exposition mettra en vedette 75 modèles de l’auto, accompagnés d’une exposition photographique mettant en avant 8 modèles emblématiques de la 2CV.

