Une vigilance jaune vagues-submersion est en cours de la Pointe des Galets jusqu’à la Pointe de la Table. La houle australe devrait continuer à se renforcer dans les prochaines heures. La vigilance passera à l’orange demain à 10 heures, des vagues jusqu’à 5 mètres de hauteur attendues ce dimanche. Pour réduire le risque, les communes de Saint-Paul et de Saint-Leu ont décidé de réglementer l’accès aux littoraux.

Le Sud et l’Ouest se préparent aux fortes houles, ce samedi après-midi les surfeurs ont dû quitter l’eau. À Saint-Leu le vent souffle fort, depuis 13h le port est interdit d’accès, il est impossible de naviguer. Les concerts de dimanche aux rondavelles ne devraient pas avoir lieu.

Le front de mer est lui aussi interdit d’accès, ce qui suscite l’étonnement de certains joggers. "C’est dommage il n’y pas beaucoup de danger",

En début d’après-midi ce samedi, la police municipale a barré de nombreux secteurs, il faut réduire au maximum les risques d’accident. "Le front de mer de Saint-Leu est entièrement concerné par cette alerte vagues-submersion. Des cailloux peuvent être projetés sur la zone piétonne",

À Saint-Paul, c’est depuis 12h que la baignade a été interdite. L’an passé la commune a connu le décès tragique d’un jeune de 20 ans, emporté par les courants. "Nous voulons rappeler l’importance de respecter les interdictions pour la sécurité des personnes. Ne venez pas, la houle et la mer peuvent être dangereuses. Nous avons malheureusement perdu des personnes. Ensemble, nous devons faire en sorte que cela n’arrive plus", explique Virginie Sallé, élue à la mairie de Saint-Paul.

La houle devrait s’accentuer, des vents forts et des vagues pouvant atteindre 5 mètres de hauteur sont attendus pour ce dernier dimanche du mois de mai.

Dans un communiqué, le préfet de La Réunion appelle à la plus grande prudence et rappelle les consignes de sécurité :

-Je ne prends pas la mer

-Je m’éloigne des côtes et des estuaires

-Je rejoins le plus haut point possible ou me réfugie en étage, en dernier recours sur le toit

-Je surveille la montée des eaux et je protège les biens qui peuvent être inondés

-Je me tiens informé et je localise mon kit d’urgence