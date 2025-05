Depuis ce matin, une vigilance orange pour vagues-submersion est en cours sur le littoral réunionnais, de la Pointe des Galets à la Pointe de la Table. Les autorités appellent à la plus grande prudence alors que des vagues de 5 mètres sont attendues cet après-midi.

Le spectacle est aussi impressionnant que dangereux. À Saint-Leu, comme sur l’ensemble de la côte ouest, la houle s’intensifie progressivement depuis le début de la journée. Le pic est attendu dans l’après-midi avec des vagues pouvant atteindre 4 à 5 mètres de hauteur.

Sur place, à la Pointe au Sel, notre journaliste Ambre Crozet décrit une situation agitée : « Le vent souffle en rafales à plus de 50 km/h et les vagues frappent de plein fouet le rivage. »

La mer est particulièrement agitée, mais cela n’a pas empêché certains curieux de s’approcher du littoral pour observer le phénomène. David et Isabelle, venus randonner, témoignent :

« On voulait aller voir le Souffleur, c’est magnifique. On se rend compte de la force des vagues, c’est impressionnant. On n’est pas inquiets, car on reste bien en retrait du bord. »

Mais la prudence reste de mise. Depuis hier à 13h, la mairie de Saint-Leu a pris un arrêté municipal interdisant l’accès aux plages, à la baignade et aux activités nautiques. Des mesures similaires ont été mises en place dans les communes de Saint-Paul et Saint-Pierre.

Météo France appelle à une vigilance renforcée jusqu’à nouvel ordre.