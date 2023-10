Helena Teixeira a a reçu ce mercredi 11 octobre le prix jeunes talents l’Oréal Unesco, pour les femmes et la science. Elle est post-doctorante au sein de l’UMR Entropie de l’UNiversité de la Réunion.

Helena Teixeira a été récompensée ce jour du prix jeunes talents l’oréal unesco. Habitante à Saint-Denis, la post-doctorante au sein de l’UMR ENTROPIE de l’Université de la Réunion étudie la biologie évolutive. Elle étudie comment les changements environnementaux (l’activité volcanique, le changement climatique et l’impact des activités humaines) ont mené une espèce d’oiseau marin endémique de l’île au bord de l’extinction.

Très engagée en faveur la biodiversité, elle s’intéresse aux mécanismes à l’origine du déclin des espèces.

Le Prix Jeunes Talents L’Oréal-UNESCO Pour les Femmes et la Science représente une immense reconnaissance pour elle et un soutien spécifique à un moment clé de sa carrière. Comme il est indiqué dans un communiqué, cette scientifique prometteuse va se voir attribuer une dotation qui l’aidera à poursuivre ses travaux de recherche. Elle va également bénéficier de formations en communication et en leadership visant à lui donner des moyens supplémentaires pour mieux affronter le « plafond de verre » et mieux valoriser ses recherches scientifiques.