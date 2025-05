Ce vendredi, une statue à l’effigie de Mgr Gilbert Aubry a été dévoilée à la Trinité. Une œuvre de pierre qui n’a pas été installée au hasard, elle se dresse juste à côté d’une autre statue, celle du pape Jean-Paul II.

Aux côtés de Jean-Paul II, Mgr Gilbert Aubry voit aujourd’hui sa personne immortalisée. Après 52 ans à la tête de l’Église réunionnaise, une statue symbolique rend hommage à celui qui a profondément marqué son passage.

"Cette sculpture le représente à côté du pape lorsqu’il a célébré la messe devant 120 000 personnes le 2 mai 1989 et les Réunionnais s’en souviennent énormément. Pour nous c’est un devoir de mémoire", indique Claude Marodon, pésident de l’association "sort dan fé noir trinité".

L’œuvre est signée Marco Ah-kiem, quatre mois de travail ont été nécessaires pour aboutir à ce résultat, capturant toute la personnalité de l’évêque.

"Au-delà de la technique, c’est ce qui est caché qui m’intéresse. C’est une personnalité que je sculpte. Pour Mgr Aubry je voulais représenter son charisme, son autorité naturelle", explique le sculpteur.

À 83 ans, Mgr Aubry s’est présenté devant la foule rassemblée à la Trinité, revenant sur ses nombreuses années au service de l’église. "L’émotion on ne la contrôle pas, elle est là. Cela me rappelle lorsque nous étions dans la papamobile, quand on regagnait les montagnes étaient bleues, c’était magnifique. Le pape a dit que c’était le paradis terrestre ici".

Mgr Pascal Chane-Teng était également présent, il a annoncé une grande festivité, elle aura lieu lors de la fête de la Vierge Noire et marquera le 50e anniversaire de la consécration épiscopale de Mgr Aubry.