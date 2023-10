La saison des baleines est exceptionnelle cette année. Mais, est-ce normal ?

L’hiver austral, saison rêvée pour observer les baleines à bosse à La Réunion.

En effet, Josias Félicité le gérant de Bato péi est formel ; il n’a jamais vu autant de baleines en 20 ans :

"Cette année c’était exceptionnel, on voyait beaucoup de gros groupe mâle qui venait très proche du bateau. Nous on doit rester à 100m et elles avaient tendance à venir très proche de nous".

De plus en plus près et de plus en plus nombreuses, les baleines migrent vers les eaux chaudes de La Réunion depuis l’Antarctique, pendant l’hiver austral.

Selon l’association Globice, il y aurait, cette année, près de deux fois plus de cétacés que l’an passé : 476 individus au 1er août 2023.

Des facteurs environnementaux semblent expliquer cette évolution hors-norme : "On s’est rendu compte en regardant ce qu’il se passe en Antarctique, que globalement, l’hypothèse la plus probable c’est que les baleines viennent en nombre à La Réunion lorsqu’elles ont assez mangé les mois qui précèdent leur venue. Et en l’occurrence, en 2023, il y a eu énormément de petites crevettes disponibles dans Antarctique, puisqu’il y a eu une fonte des glaces records cette année-là" éclaire Vanessa Estrade, chargée d’études pour Globice.

Une aubaine pour le tourisme une alerte pr écosystème. Sous la menace du réchauffement de la planète, les baleines pourraient bien être les premiers migrants climatiques.