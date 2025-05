Plus de 300 personnes de la communauté comorienne ont manifesté pour la réouverture d’une ligne aérienne directe entre notre île et les Comores. Dans un communiqué, Air Austral réagit.

Air Austral prend acte de la mobilisation organisée ce mercredi 21 mai 2025 par le collectif comorien visant à exprimer des préoccupations concernant les conditions de desserte aérienne entre La Réunion et les Comores, en particulier sur la liaison Réunion–Moroni.

La compagnie souhaite réaffirmer son engagement constant en faveur du développement de ses dessertes régionales et de son attachement à une desserte durable et accessible de la zone océan Indien. Elle tient cependant à apporter des éléments de réponses aux faits qui lui sont ici reprochés.

Suspension temporaire de la ligne Réunion–Moroni

La suspension actuelle des vols directs entre La Réunion et Moroni est liée à des contraintes techniques, indépendantes de la volonté de la compagnie, en particulier l’état de la piste à l’aéroport de Moroni, jugé jusqu’à présent incompatible avec les exigences opérationnelles de la flotte d’Air Austral. La compagnie suit avec attention la situation de l’aéroport et a souhaité envoyer un auditeur sur place afin de procéder à un audit technique complet afin d’évaluer objectivement les conditions d’une possible reprise de la desserte de Moroni, sous réserve aussi de la disponibilité flotte. Cependant, l’aéroport de Moroni lui a indiqué qu’il n’était pas en mesure de recevoir actuellement un audit.

Contraintes réglementaires liées aux droits de trafic

Air Austral rappelle qu’elle reste soumise aux autorisations délivrées par la Direction Générale de l’Aviation Civile (DGAC). À ce jour, les droits de trafic attribués à Air Austral ne permettent pas l’exploitation de vols directs entre La Réunion et Moroni. Les vols doivent obligatoirement transiter par Mayotte, conformément aux règles imposées par les autorités compétentes.

Engagement pour une meilleure accessibilité tarifaire

Consciente des attentes exprimées en matière de tarifs, Air Austral va mettre place un groupe de travail conjoint avec sa filiale Ewa Air, qui assure actuellement la liaison entre Mayotte et Moroni visant à explorer les marges de manœuvre tarifaires possibles pour la prochaine saison IATA, qui débutera en octobre 2025.

Capacité limitée et Perspectives de renforcement de la desserte

La liaison entre Mayotte et Moroni est aujourd’hui opérée par un appareil d’Ewa Air de 64 sièges, en correspondance du vol Air Austral Réunion-Mayotte, ce qui limite mécaniquement la capacité disponible pour se rendre sur l’archipel des Comores. La demande sur cette ligne étant particulièrement soutenue, les places offertes ne permettent pas de répondre pleinement aux besoins croissants exprimés par les voyageurs. Pour autant, Air Austral étudie activement les modalités techniques et opérationnelles permettant, à terme, d’augmenter la capacité mise en œuvre sur cet axe.

Dès lors que les conditions d’exploitation seront conformes, Air Austral étudiera les possibilités de reprise de la desserte de Moroni, et ce dans le respect des conditions de sécurité, des infrastructures locales et des droits de trafic en vigueur