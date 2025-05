La page Facebook Actu Météo 974 a annoncé une baisse de 6 degrés en fin de semaine. Météo France confirme également cette tendance, préparez vos couettes.

Alors que les températures sont au-dessus des normales de saison en ce début de semaine, ce ne sera pas le cas à partir de ce vendredi 23 mai.

Baisse de 6 degrés

Selon François Bonnardot, responsable de la direction climatologie à Météo France :

"Les températures devraient perdre de l’ordre de 3 à 4 degrés sur le littoral d’ici ce week-end et jusqu’à 5 à 6 degrés dans les hauts.

Le vent de Sud va se renforcer ce week-end à l’arrière d’un front froid qui passerait entre vendredi soir et samedi matin. Tout ça reste à préciser, mais on s’oriente vers une première petite offensive hivernale."

Le début de l’hiver ?

À cette question, François Bonnardot souligne qu’on est toujours dans une période d’intersaison : "L’arrivée de l’hiver se fait progressivement avec plusieurs offensives qui peuvent être séparées par un rebond des températures pendant quelques jours. Statistiquement, on considère qu’on est en hiver austral à partir du mois de juin.

Dans le cas présent, ce qui est intéressant, c’est qu’on revient enfin vers des températures de saison voire un peu en-dessous. Ces derniers jours, on dépassait encore la barre des 30 degrés sur la frange littorale ce qui est assez peu courant au mois de mai à La Réunion. Le mois de mai est vraiment un mois d’inter-saison pendant lequel les conditions peuvent être assez variables entre des conditions parfois estivales et des conditions plus hivernales comme ça sera le cas le week-end prochain."