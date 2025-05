Vers une augmentation des prix des cigarettes prévue dès le mois de juin dans l’Hexagone. En décaler à La Réunion, sans précisions pour le moment des tarifs qui seront pratiqués.

Mauvaise nouvelle pour les fumeurs.

Une augmentation annoncée

Une hausse du prix du tabac est annoncée, mais cela ne suffira de décourager les concernés. "Quand on est addict, c’est pas parce que le prix augmente d’un coup , il faut je pense plus de volonté, c’est pas le prix qui va me stopper."

Pour les non-fumeurs, cette augmentation du prix est positive et selon eux cela va influencer les consommateurs à arrêter de fumer. "Je pense oui car la vie est chère", "c’est une bonne chose car ça les tue et c’est mauvais pour la santé", témoignent-ils.

À quel prix ?

Une hausse qui devrait avoir des répercussions à la Réunion. Ici c’est le Département qui fixe le prix du tabac . Des taux spécifiques qui incluent notamment l’octroi de mer bien plus important que dans l’Hexagone. "Le cigarettier a homologué des tarifs pour des produits spécifiquement distribués à La Réunion. Ca veut dire qu’il va sûrement augmenter leur prix ; de quelle proportion ? On ne sait pas car les prix homologués servent de base au calcul des taxes", explique Éric Tsang, président du syndicat réunionnais tabac presse.

En marge de cette augmentation, plusieurs paquets de tabacs pourraient disparaître des rayons.