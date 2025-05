"L’Héritage Patisserie" a réalisé un gâteau imitant un padel tamoul. Une création qui connaît un grand succès sur les réseaux sociaux.

« C’est la première fois que l’une de nos créations suscite autant d’émotion et de like. C’est incroyable, ça fait plaisir. », se réjouit Madame Tailamée, gérante de L’Héritage Pâtisserie.

Une création insolite

Ce 13 mai, la pâtisserie publie sur Facebook une photo d’une pièce montée. En une journée, la publication atteint plus de 1 000 j’aime.

Une bonne surprise pour ce laboratoire, qui a réalisé la commande d’un client. « La personne voulait un padel – offrandes dans un plateau – sur le thème malbar, précise Madame Tailamée. On a rajouté notre touche personnelle, avec les morceaux de camphre et les fleurs. Mon mari a voulu donner un effet avec des fruits qui ont déjà vu le soleil. On a essayé de faire quelque chose d’assez réaliste. »

Depuis, les demandes affluent : « Ça nous a fait un joli coup de pub donc on en a profité pour faire connaître nos produits. » L’Héritage Pâtisserie ne possède pas de boutique physique, et confectionne uniquement des gâteaux à la commande.

Les pâtissiers se sont fait connaître avec la pièce montée créole classique et propose désormais des croquembouches, des cakes design ou encore des entremets. Ils indiquent être spécialisés dans « les gâteaux sans œuf et sans gélatine animale ».