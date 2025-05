La Commission européenne a proposé de modifier la fréquence du contrôle technique pour les voitures et camionnettes de plus de dix ans. Actuellement réalisé tous les deux ans, ce contrôle pourrait devenir annuel si la mesure est adoptée.

L’objectif de cette mesure serait de renforcer la sécurité routière et réduire les émissions polluantes liées aux véhicules anciens. En France, une telle réforme concernerait une part importante du parc automobile, puisque plus de la moitié des véhicules en circulation ont plus de dix ans.

Le coût moyen d’un contrôle technique étant estimé à 80 euros, la mesure suscite des réactions contrastées. Certains automobilistes s’inquiètent d’une charge financière supplémentaire, tandis que d’autres soulignent l’importance de garantir un bon état mécanique des véhicules.

La proposition est encore à l’étude au niveau européen. Elle devra faire l’objet de discussions entre les États membres avant toute éventuelle mise en application.