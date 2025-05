Le syndrome de la Ravine est une maladie rare présente uniquement à La Réunion. Elle touche trois enfants tous les 4 ans et particulièrement dans le Sud de l’île.

Avant elle, ses trois frères atteints du même syndrome n’ont pas survécu. Nadège, leur maman, s’évertue à mener une vie normale.

Trois frères décédés

Un parcours semé d’embûches, motivé par une seule chose : l’amour de ses enfants.

« Aujourd’hui, je me retrouve dans un tourbillon de joie, d’émotion et de souffrance. Mais quand on a l’amour, l’amour reprend toujours le dessus. On est obligé de se familiariser avec cette maladie ».

Harry, le père de famille, tient à rester debout pour sa benjamine : « Savoir qu’il n’y a pas de traitements et de guérison. Qu’ils ont 10, 20 ou encore 30 ans, ils resteront en fauteuil roulant. Il faudra s’en occuper, c’est difficile ».

Trois enfants tous les 4 ans

Le syndrome de la Ravine existe uniquement dans notre île. La maladie rare touche 3 enfants tous les 4 ans et principalement dans le Sud de l’île.

Nathalie, habitante de Saint-Joseph, a elle aussi vécu la disparition de son fils Maël le 24 décembre dernier :

« Ça fait 5 mois qu’il est parti, il a fait une insuffisance respiratoire. Il y avait des bonnes périodes, mais aussi de moins bonnes. Il a fait quelques séjours à l’hôpital, il a eu la chance de marcher et de pouvoir vivre pleins de choses ».

L’origine de la maladie

Le généticien François Cartault a longuement étudié ce trouble neurologique rare pour lequel il n’existe toujours pas de traitement curatif : « Les deux parents sont porteurs sains. Ils ont tous les deux le gêne anormal, muté, mais ils n’ont aucun signe de la maladie. Par contre, quand ils font un enfant ensemble, l’enfant a 1 risque sur 4 d’être atteint, car il aura hérité du gêne muté de son père et de sa mère, il a donc l’anomalie en double exemplaire. C’est ça le problème. »

Aujourd’hui, Nadège lance une cagnotte en ligne pour financer un véhicule adapté au handicap de sa fille Eva. Elle rappelle que sa force puise dans ces trois caractères de sa vie chrétienne : « La foi, l’amour et l’espérance. J’espère un jour, dans l’autre monde, de les retrouver et les serrer très fort dans mes bras ».