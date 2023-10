Au 1er octobre 2023, le prix du super sans-plomb augmente de 7 centimes et celui du gazole de 5 centimes. Le prix de la bouteille de gaz est maintenu à 15€.

Cette hausse des prix des carburants s’explique en tout premier lieu par la hausse des cotations mondiales du gazole et du sans-plomb et puis par la balance de l’offre et de la demande qui se déséquilibre.

En octobre 2023, les prix maximum applicables à La Réunion seront les suivants :

Les dernières évolutions qui conduisent à cette hausse des prix des carburants sont :

· La tendance haussière des cotations : par rapport au mois dernier les prix moyens des barils augmentent toujours : + 5 $ pour le sans-plomb (soit + 4,60 %) et + 6 $ pour le gazole (+ 5,28 %). En cumulé sur les 3 derniers mois, le baril de sans-plomb a augmenté de 20 % et celui de gazole de 35 %. Le principal facteur haussier est toujours un fort déséquilibre entre l’offre (réductions de production au sein de l’OPEP+, diminution des stocks mondiaux) et la demande (record de consommation mondiale de pétrole en 2023).

· Le coût du fret continue à baisser et impacte de façon perceptible seulement le gazole (- 1 centime).

· La parité euro-dollar continue de diminuer en défaveur de l’euro (-2,14% par rapport au mois de septembre) et renchérit le prix de chaque carburant à hauteur de 2 centimes.

· Les cotations mensuelles du gaz sont elles aussi toujours en hausse pour le butane (560 $ soit + 21,74 %) et le propane (550 $ soit + 17,02 %). Sans l’aide des collectivités, le prix de la bouteille s’établirait à 19,66 €.