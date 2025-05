Elles n’avaient jamais été aussi nombreuses autour de la Réunion. Cette année, les tortues marines font leur retour sur les côtes, selon une étude menée par plusieurs spécialistes, dont l’observatoire Kélonia. Un espoir fragile, face à des menaces toujours bien présentes.

Elles dansent dans les eaux turquoises de l’île. Les tortues marines connaissent une année record à La Réunion. Une étude menée entre 2008 et 2023 par plusieurs acteurs, dont les équipes de Kélonia, confirme une présence en nette hausse sur les littoraux sud et ouest.

Au centre de soins de Saint-Leu, les visiteurs s’étonnent :

« Je pensais qu’il y avait beaucoup moins de tortues à cause du réchauffement climatique et de la pollution », confie une passante.

« Elles sont menacées, il y en a moins à cause des déchets », renchérit une autre.

Mais d’autres y voient les effets positifs des campagnes de préservation : « Pour moi, elles sont plus nombreuses maintenant car les associations font un vrai travail de protection. »

L’année 2024 marque un tournant. Kélonia a accueilli 76 tortues blessées ou en difficulté, soit une hausse de 25 % par rapport à 2023. Mais cette augmentation est aussi le reflet d’un danger persistant.

« La première menace reste la pêche accidentelle », explique Morgan Duerinckx, soigneur au centre. « Mais on voit de plus en plus de cas liés à l’ingestion de plastique ou à l’enchevêtrement dans des filets. Et depuis peu, les collisions avec les bateaux sont en nette augmentation. »

Pour suivre de près l’évolution des populations, plusieurs techniques sont utilisées. « Les survols en ULM nous permettent de compter les tortues en surface sur les côtes sud et ouest de l’île », précise Stéphane Ciccione, directeur de Kélonia. « Et nous avons aussi recours à la photo-identification. Grâce aux plongeurs et apnéistes, nous collectons des clichés permettant de reconnaître chaque individu. »

Selon les observations, chaque kilomètre carré de littoral occupé par les tortues voit une nouvelle venue tous les vingt ans environ. Derrière ces chiffres encourageants, les tortues demeurent exposées aux dangers humains.