Thierry, cascadeur réunionnais, et ses enfants à l’affiche d’un long métrage. Spécialisée dans les sports de combat, la petite famille a réalisé des cascades dans le film "Vincent doit mourir" qui sortira le 15 novembre prochain. Le long métrage a été présenté au Festival de Cannes.

Thierry Thia est un Réunionnais spécialiste en sport de combat. Originaire de Saint-Louis, il réside en métropole depuis maintenant une trentaine d’années. Il possède une salle de sport dans le 91 et revient régulièrement donner des cours sur son île natale.

Thierry réalise des cascades et a plusieurs films à son actif. Il a notamment réalisé des cascades dans des films avec Morgan Freeman, John Travolta ou encore Scarlet Johnason.

Thierry a initié ses enfants aux sports de combat. En septembre 2022, accompagné de ses enfants Léa et Théo, il a réalisé des cascades pour le film "Vincent doit mourir" de Stéphan Castang.

"Les enfants ont été repérés grâce à des vidéos sur les réseaux sociaux. Ils ont voulu faire des tests avec les enfants et cela s’est très bien passé. On a eu deux jours de tournage à Lyon. Ils ont fait une très belle prestation, en tant que père j’ai été très fier d’eux. Ils sont montés sur la scène et ont été ovationnés lors de la projection à la cinémathèque", explique le cascadeur.

Le film rencontre un franc succès dans plusieurs pays à l’étranger. Il a été présenté hors compétition au Festival de Cannes. Il sortira dans les salles obscures le 15 novembre prochain.