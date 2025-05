Un accident de la route s’est produit dans la nuit de dimanche à lundi au Tampon. Trois personnes étaient à bord de la voiture et l’une d’entre elles est en état d’urgence absolue.

L’accident a eu lieu ce lundi 5 mai 2025 vers 00h30, à Bérive, Tampon. Une voiture a fait une sortie de route, chuté d’environ 5 mètres et atterrie en contre bas d’un ravin, sur le toit.

Les trois occupants du véhicule ont pu en sortir et donner l’alerte. Il s’agit d’une femme et de deux hommes, d’une vingtaine d’années. Ils sont tous les trois blessés et l’un des hommes est en état d’urgence absolue, l’autre est blessé à l’épaule.

Un important dispositif de secours s’est rendu sur place depuis les casernes du Tampon, de l’Entre-Deux et de Petit-Île. Le Grimp était sur place. Les victimes ont toutes été transférées au CHU de Saint-Pierre.