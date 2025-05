Shaurya, âgé de 4 ans, est atteint d’une maladie cardiaque. Suite à des complications liées à son opération, le petit Réunionnais et sa mère doivent rester en métropole. Une cagnotte a été lancée pour pallier les frais auxquels sa famille fait face.

« Cette période est très compliquée pour nous mais essentielle pour Shaurya. », témoignent ses parents. Ce petit garçon réunionnais de 4 ans est atteint de cardiopathie congénitale, une maladie cardiaque. Il a subi sa première intervention en métropole le 18 avril. « Tout s’est très bien passé et nous étions enfin soulagés de le voir transféré au centre de rééducation cardiaque. »

Shaurya fait malheureusement face à des complications et a été réopéré le 9 mai. Il doit par conséquent rester plus longtemps que prévu en métropole. Une situation difficile pour ses parents, qui doivent gérer les charges de La Réunion et celles de l’hexagone : « Financièrement, nous sommes en difficulté, déplore sa mère. Nous ne savons pas quand Shaurya sera autorisé à retrouver tous les siens. Pourtant la présence de ses parents est nécessaire. Je reste donc auprès de lui mais son papa est dans l’obligation de rentrer pour reprendre le travail afin de pallier aux dépenses. »

Une cagnotte a été lancée afin de les aider à financer les frais d’hébergement. Lien de la cagnotte : https://www.leetchi.com/fr/c/tous-pour-shaurya-7520445?utm_source=native&utm_medium=social_sharing