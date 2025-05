Shandrany, 5 ans, doit subir une greffe de moelle osseuse à l’hôpital Robert-Debré sur Paris cette année. Une cagnotte en ligne a été ouverte.

Shandrany, jeune réunionnaise de 5 ans, souffre d’une maladie.

Pour un meilleur avenir

Pour avoir une chance de se rétablir, la jeune fille doit recevoir une greffe de la moelle osseuse. Une opération vitale, programmée cette année à l’hôpital Robert-Debré sur Paris.

Une cagnotte en ligne a été ouverte pour couvrir les frais de sa famille (transport, nourriture) : "Chaque don, même le plus petit, peut faire une différence et rapprocher Shandrany de la guérison. Merci du fond du cœur pour votre soutien, votre bienveillance et votre solidarité. Ensemble, nous pouvons offrir à Shandrany un avenir meilleur."