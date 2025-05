Présidents de collectivités, députés, maires. Des élus qui suscitent parfois la confiance, polarisent les opinions et surtout qui parviennent à se démarquer.

À un an des élections municipales, la population ou l’impopularité de certains élus sautent aux yeux :

"Moi j’attends principalement les élections présidentielles. Je pense que c’est comme ça que le pays va changer."

"Chacun fait son choix en fonction de sa philosophie, de ses intérêts ou autre."

"Je pense qu’il y a une baisse d’intérêt envers la politique."

Les bons élèves

Dans une enquête réalisée par l’institut SAGIS pour la magazine "Territoire", sur la côte de popularité de nos élus, trois bons élèves se démarquent avec une côte de popularité au-dessus de leurs homologues :

- Vanessa Miranville maire de la Possession : 83%

- Juliana M’Doihama maire de Saint-Louis : 82%

- Patrick Lebreton maire de Saint-Joseph : 81%

Les moins bons élèves

En bas de tableau on retrouve :

- Bruno Domen maire de Saint-Leu : 59%

- Joé Bédier maire de Saint-André : 57%

- Richard Nirlo maire de Sainte-Marie : 46%

Région et Département

Pour la Région et le Département de La Réunion :

- Huguette Bello président de la Région : 79% en 2022 à 72% en 2025 donc une diminution.

- Cyrille Melchior président du Département : 73% en 2022 à 75% en 2025 donc une augmentation.

Détails de l’étude

Philippe Fabing directeur d’études à l’institut SAGIS et à l’origine de cette enquête nous explique de quelle façon elle a été réalisée :

"On est sur une étude qui a été réalisée du 21 au 29 mars 2025. Au total, plus de 500 personnes ont été interrogées, un échantillon représentatif des 18 ans et plus à La Réunion."

À un an des municipales, certains élus peuvent dormir sur leur deux oreilles et d’autres devraient peut-être bien de tendre l’oreille. Les électeurs ont déjà commencé à se faire une idée pour les prochaines élections.