Donner plus de pouvoir aux policiers municipaux, c’est une volonté émise cette semaine par Emmanuel Macron. Ce nouveau texte leur permettrait de dresser des amendes, travailler sous l’autorité d’un procureur ou encore de renforcer leurs prérogatives.

35 000 crimes et délits ont été enregistrés à La Réunion en 2024. Pour lutter contre la délinquance sur le territoire local et national, le Chef de l’État entend bien confier plus de responsabilités à la police municipale. Une annonce qui questionne les habitants, qui réclament plus de sécurité.

"Les policiers municipaux font ce qu’ils peuvent avec ce qu’ils ont, c’est-à-dire pas grand-chose. Les dépenses de l’État sont très mal reparties à mon avis. Ils ont besoin d’un petit coup de main, plus de formations, plus de moyens".

Du côté des syndicats FO et Alliance police 974, on parle d’effet d’annonce. "Ce que veut monsieur Macron, c’est une police nationale low cost en utilisant la police municipale pour faire le travail de l’État. C’est quand même l’État qui est régalien sur la sécurité", estime Lucas Gobalou, délégué régional du syndicat FO service public.

"Les policiers municipaux font un excellent travail de terrain et de proximité. Ils connaissent leur boulot, mais n’ont pas les mêmes pouvoirs que nos collègues de la police nationale", réagit Cildric Morin, délégué départemental adjoint du syndicat alliance police nationale 974.

Serge Hoareau, président de l’association des maires s’inquiète des inégalités entre communes que pourrait provoquer une telle décision et s’y oppose fermement. "Quand nous sommes dans une commune rurale avec 4 ou 5 policiers municipaux, nous n’avons pas le rayon d’action suffisant pour aller mettre en œuvre ces nouvelles prérogatives. Dans un centre urbain, c’est souvent la police municipale qui intervient avant la police nationale".

De l’autre côté de l’île, Olivier Hoarau, maire du Port, indique pour sa part qu’il est prématuré de se positionner. "Le débat mérite d’être posé puisque si nous augmentons les compétences des policiers municipaux, il faut derrière, être capable de prendre en charge les responsabilités s’il y a des arrestations".

Une chose est sûre, la question divise, les missions des policiers municipaux pourraient accroître :

-Contrôle d’identité

-Saisie de produits illégaux

-Fouille corporelle

Un texte pourrait bien aboutir dès juin prochain.