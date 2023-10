Le glyphosate, herbicide plus que controversé, est encore très répandu sur notre île. Vraisemblablement, il sera utilisé pour quelques années de plus, la commission européenne ayant proposé de prolonger son agrément pour encore 10 ans. Des efforts sont en cours pour tenter de limiter son usage mais les alternatives sont complexes à être mises en place.

« On attendait fortement des alternatives mais ce n’est pas le cas. Mettre nos agriculteurs en permanence au contact de cette molécule nous pose énormément de problème », témoigne la confédération générale des planteurs et éleveurs de La Réunion.

Même son de cloche pour le collectif Oasis Réunion : « Ces molécules sont très dangereuses, non seulement pour l’agriculteurs, mais également pour nos terres qui les appauvrissent. »

En revanche, les alternatives manquent et l’interdiction de l’herbicide peut faire peur comme nous confie Jean-Hugue, maraicher et apiculteur : « S’il n’y a plus de Glyphosate, la canne à sucre risque de s’arrêter ».

La commission européenne propose d’autoriser l’usage du glyphosate jusqu’au 15 décembre 2033. Une durée deux fois plus longue que la précédente autorisation.