Les services de l’État avaient signalé il y a quelques semaines plusieurs fraudes dans les demandes de titres de séjour. Ces documents sont essentiels pour les étrangers arrivant sur l’île, ils leur permettent de conserver un emploi, d’avoir accès à des allocations. Les acteurs judiciaires, associatifs, déplorent aujourd’hui un nombre croissant de personnes dans l’attente, une attente qui peut les conduire à des situations parfois très précaires.

Arrivée à La Réunion il y a quelques années, celle que nous appellerons Salimata a mis du temps à s’adapter, mais elle le dit elle-même : « J’ai repris ma vie en main. » Côté professionnel, elle décroche un CDI, côté personnel, elle devient maman."Je me suis intégrée, j’ai un travail. J’ai un CDI, mais cela a été un combat pour moi. L’administration ne m’a pas facilité la tâche".

Aujourd’hui, impossible de renouveler son titre de séjour et ça depuis presque deux ans. Aucune réponse concluante de l’administration, tout doit désormais se faire en ligne. Salimata se retrouve bloquée, perdue dans une file d’attente numérique sans fin. "Je ne suis pas seule, des centaines de personnes sont dans le même cas que moi".

Des centaines voire des milliers. Selon La Cimade, ces situations ont explosé en quelques années. Les dossiers non traités auraient augmenté de 30 %. Un vrai parcours du combattant pour simplement avoir un renouvellement de titre de séjour.

"Cela coïncide avec la dématérialisation et les démarches en ligne en particulier et la pratique préfectorale à La Réunion. On se retrouve totalement démunie, on n’a pas de réponse à apporter. Il y a une chasse aux étrangers, elle peut même être très physique de la part des groupes de recherches qui sont employés pour ça", explique Elodie Auzole, présidente régionale de la CIMADE Réunion/Mayotte.

Le simple récépissé, ce document qui atteste qu’une demande est en cours, peut mettre des mois à arriver. Résultat : ces personnes basculent malgré elles dans l’irrégularité.

"Cela plonge la personne dans une précarité sociale terrible. Elle n’est plus en droit de travailler et elle ne peut plus accéder aux soins parce que son titre de séjour a expiré. Toutes ces lois dont je vous parle ne sont rien d’autre que l’application de cette stratégie de destruction vis-à-vis de l’étranger", indique maître Mihidoiri Ali, avocat spécialisé en droit de l’immigration.

Il y a quelques semaines, la préfecture de son côté annonçait intensifier la lutte contre la fraude aux demandes de séjour. "Toute personne faisant usage de faux documents pourra faire l’objet d’un signalement au parquet, s’exposant alors à des poursuites judiciaires et de lourdes condamnations".

Partout en France, la dématérialisation et les retards administratifs plongent des milliers d’étrangers en situation régulière dans la précarité, des vies suspendues à un clic.