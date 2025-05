Sainte-Rita, la patronne des causes désespérées est célébrée ce 22 mai. A La Réunion, elle est priée et de nombreuses églises abritent des statues lui rendant hommage.

Plus jeune elle a toujours voulu se consacrer à Dieu. Mais elle sera mariée à un homme violent. Elle aura 2 fils avec lui. Ce dernier sera assassiné et ses deux enfants mourront de la peste. Rita pardonnera bien plus tard les auteurs de l’assassinat de son époux puis entrera dans les ordres chez les Augustines de Cascia. Elle portera un de stigmate du Christ sur le front.

Elle décède dans la nuit du 21 au 22 mai 1447et de nombreux miracles se réaliseront à ceux qui la prient. Rita reçoit ainsi le titre de "Sainte des Causes désespérées" et elle est également priée chez nous à La Réunion.