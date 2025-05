Le 11 avril 2025, les élus de la ville de Saint-paul ont eu l’honneur de rendre visite à Germaine Loricourt à l’occasion de son anniversaire : 105 ans.

Selon la ville de Saint-Paul :

"Madame Loricourt est une femme au parcours exceptionnel. À la suite du décès de ses parents, elle a dédié sa vie à l’éducation et au bien-être de ses sept frères et quatre sœurs, qu’elle a élevés seule en tant que deuxième enfant de la fratrie.

Lors de cette visite, elle nous a parlé d’une statuette ancienne, offerte par son père, et présente dans la famille depuis plus de 140 ans. Cet objet a pour elle une grande valeur et représente beaucoup de souvenirs."