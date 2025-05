Ce samedi 10 mai, le Food Festival et une brocante de nuit sont organisés sur le front de mer de Saint-Paul à partir de 19h. Musique, danse en ligne et structure gonflable au programme.

Le communiqué :

Tienbooo Com propose aux Réunionnais une belle sortie familiale et l’occasion de faire de bonnes affaires. Soirée festive, conviviale et surtout gourmande, cette animation nocturne consacrée au street food promet le plein de saveurs avec la présence d’une trentaine de stands et de food trucks sur un même lieu. Voyage gastronomique assuré sans prendre l’avion. En effet, de La France en passant par Maurice, La Thaïlande, l’Inde, Madagascar, l’Italie, La Chine, le Mexique, le Pakistan ou encore Les Antilles, le Food Festival vous offre une occasion de découvrir la cuisine du monde en une soirée.

Pour les amateurs de bonnes affaires, ne manquez pas la brocante de nuit pour dénicher des articles vintage ou pour profiter de la seconde vie des objets du quotidien, à petits prix.

Food Festival et brocante de nuit de Saint-Paul, ce samedi 10 mai 2025, à partir de 19h sur le front de mer de Saint-Paul. Animations : Musique en live, danse en ligne, gonflable.