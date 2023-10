Ce vendredi, 19 jeunes ont participé à l’événement Sport Dating au five à Saint-Louis. L’objectif de l’événement était de permettre à ces jeunes s’exprimer sur leurs compétences acquises et d’échanger sur les opportunités de métiers qui pourraient les intéresser.

Le communiqué :

Soutenue par l’Agence Nationale de la Cohésion des Territoires (ANCT), le Fonds de Dotation Paris 2024, la Cité de l’Emploi et la Préfecture de la Réunion, la Mission Locale Sud a déployé cette année l’action « ParcourSport : plus vite, plus haut, plus fort – ensemble ». 3 promotions dont le nom reprenait les valeurs de l’olympisme (Excellence, Amitié, Respect) se sont succédées de mars à septembre 2023, utilisant notamment la pratique d’activités sportives couplée à un accompagnement / coaching professionnel.

L’évènement Sport Dating d’hier au Five à Saint Louis a mobilisé les 19 jeunes de la dernière promotion Respect, acteurs de l’insertion (Pôle Emploi, Conseil Départemental, Cité de l’Emploi Saint-Louis, Mission Locale, Croix Rouge) et du monde sportifs (UBSL, Comité Rugby Réunion), et professionnels issus de la sphère économique au travers des Centres de Formation des Apprentis (CFA) et Entreprises de Travail Temporaire et d’Insertion (ETTI). Objectif : permettre aux jeunes de s’exprimer sur les compétences qu’ils ont acquises / développées lors de l’action, mais aussi d’échanger sur les opportunités de métiers / formations susceptibles de les intéresser.

« Nous pouvons être fiers d’avoir pu contribuer à faire collaborer différents acteurs sportifs, mais également les structures qui aident les jeunes. Le soutien de la Cité de l’Emploi de Saint-Louis et du Fonds de dotation Paris 2024 a été pour nous l’occasion d’innover dans les pratiques d’accompagnement en s’appuyant notamment sur l’intérêt des jeunes pour les activités physiques et sportives » précise Nicolas Honorine – coordonnateur de l’action pour la Mission Locale Sud. Communication, discipline, sens de l’effort, esprit d’équipe ; autant de valeurs fortes qui ont été révélées au cours des différentes séances avec un volet coaching professionnel assuré par le réseau de Parrainage de la Mission Locale.

Enfin, il est à souligner que parmi les jeunes bénéficiaires de l’action ParcourSport, 5 d’entre-eux (2 filles, 3 garçons) ont été retenus pour participer à un échange de jeunes Erasmus+ à Jerez de la Frontera en Espagne du 16 au 25 octobre prochain. Ils rejoindront 25 autres jeunes issus de différentes nationalités (Allemagne, Espagne, Turquie, Pologne) et prendront part à des ateliers d’éducation non formelle sur la thématique de la santé mentale chez les jeunes. Leur expérience issue du programme ParcourSport sera mise à profit ; la pratique sportive ayant contribué à améliorer leur santé, leur développement personnel et leur bien-être.