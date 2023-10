Les gramounes se sont donné rendez-vous à la Salette ce dimanche pour le bal de la 3e jeunesse. L’occasion de sortir en famille, entre amis, et même entre amoureux.

Les gramounes étaient présents en nombre ce dimanche à Saint-Leu. Le bal de la 3e jeunesse s’est tenu à la Salette.

Sur la piste de danse, ils se sont déhanchés au rythme de la musique, entre amis, en famille ou en amoureux, ce bal est une véritable bouffée d’iar frais.

"Ce matin on est parti à la messe, maintenant on s’amuse. On retrouve notre jeunesse !", confie une gramoune .

Un moment de convivialité incontournable qui attire aussi les plus jeunes, pour le plus grand bonheur des gramounes.

"Cet événement est multigénérationnel. Je ne rate jamais un bal, quand je suis dans le secteur je viens", indique un gramoune.

Pour Miss Mamie Réunion 2023, il était impossible de rater cet événement de partage.

"Ce bal permet de rencontrer plein de monde, de ramener de la joie. Être ensemble c’est vraiment super, on passe une bonne après-midi", explique-t-elle.

Un instant simple de pur bonheur ou les tracas du quotidien disparaissent au profit du moment présent.